Concert des Rodgers Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 31 octobre 2025.
Concert des Rodgers
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Concert du groupe Rodgers: soul et funk au programme.
Réservation conseillée pour la restauration à La Dame du Lac.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
English : Concert des Rodgers
Concert by Rodgers: soul and funk.
Reservations recommended for catering at La Dame du Lac.
German : Concert des Rodgers
Konzert der Gruppe Rodgers: Soul und Funk auf dem Programm.
Reservierung für die Verpflegung in La Dame du Lac empfohlen.
Italiano :
Concerto del gruppo Rodgers: in programma soul e funk.
Si consiglia la prenotazione per il catering de La Dame du Lac.
Espanol : Concert des Rodgers
Concierto del grupo Rodgers: soul y funk en el programa.
Se recomienda reservar para el catering en La Dame du Lac.
