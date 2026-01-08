CONCERT DES ROIS BEAULIEU Beaulieu
CONCERT DES ROIS BEAULIEU
Place de l’Église Beaulieu Hérault
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Concert des Rois par la Chorale les Garrigues et l’ensemble à cordes 2si2la le 11 janvier 2026 à 17h
Au programme
Bach, Haendel, Mozart, Franck…noëls populaires
À l’église Saint-Pierre-aux-Liens.
Libre participation .
Place de l’Église Beaulieu 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 60 28
English :
Concert des Rois by Chorale les Garrigues and string ensemble 2si2la January 11, 2026 at 5pm
Program:
Bach, Handel, Mozart, Franck…popular carols
