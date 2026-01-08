CONCERT DES ROIS BEAULIEU Beaulieu

CONCERT DES ROIS BEAULIEU

Concert des Rois par la Chorale les Garrigues et l’ensemble à cordes 2si2la le 11 janvier 2026 à 17h

Au programme

Bach, Haendel, Mozart, Franck…noëls populaires

À l’église Saint-Pierre-aux-Liens.

Libre participation .

Place de l’Église Beaulieu 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 60 28

English :

Concert des Rois by Chorale les Garrigues and string ensemble 2si2la January 11, 2026 at 5pm

Program:

Bach, Handel, Mozart, Franck…popular carols

