Concert des Rois Mages à la Chipaudière Saint-Malo

En ce mois de janvier, une soirée d’exception vous est proposée à la malouinière de la Chipaudière

Un récital privé avec un ensemble de solistes de Maris Stella, chœur reconnu pour son excellence et la qualité artistique de ses interprètes.

Dans l’atmosphère intime de la malouinière, six chanteurs proposeront un programme de Noël élégant, taillé sur mesure pour un public privilégié.

Une soirée rare, alliant musique, patrimoine et art de vivre, pour continuer la saison de Noël de la plus belle manière.

Le concert sera suivi d’un cocktail dans les salons de la malouinière.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire via le bouton Réserver .

Malouinière de la Chipaudière Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 10 26 76

