Concert des Rois Mages à la Chipaudière Saint-Malo

Vivez une soirée d’exception à la malouinière de la Chipaudière un récital privé avec un ensemble de solistes de Maris Stella, chœur reconnu pour son excellence et la qualité artistique de ses interprètes.

Dans l’atmosphère intime de la malouinière, six chanteurs proposeront un programme de Noël et des Rois Mages, élégant, taillé sur mesure pour un public privilégié.

Le concert sera suivi d’un cocktail dans les salons de la malouinière.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire https://www.billetweb.fr/les-rois-mages-a-la-chipaudiere-concert-suivi-dun-cocktail-samedi-10-janvier-18h .

