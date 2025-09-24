Concert des rois Masevaux-Niederbruck

Concert des rois

rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Les petits chanteurs de Guewenheim vous proposent de prolonger la saison des fêtes avec des chants de Noël, ainsi que des pièces issues de leur répertoire classique et contemporain. Un grand moment de musique et de solidarité puisque la chorale profite de l’occasion pour faire un don à Caritas et aux Restos du cœur.

rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 63 42 kuttler@outlook.fr

English :

Les petits chanteurs de Guewenheim invite you to extend the festive season with Christmas carols, as well as pieces from their classical and contemporary repertoire. A great moment of music and solidarity, as the choir takes the opportunity to make a donation to Caritas and Restos du c?ur.

German :

Die kleinen Sänger von Guewenheim schlagen Ihnen vor, die Festtagssaison mit Weihnachtsliedern sowie Stücken aus ihrem klassischen und zeitgenössischen Repertoire zu verlängern. Ein großer Moment der Musik und der Solidarität, da der Chor die Gelegenheit nutzt, um eine Spende an die Caritas und die Restos du c?ur zu machen.

Italiano :

I petits chanteurs de Guewenheim vi invitano a prolungare le festività con canti natalizi e brani del loro repertorio classico e contemporaneo. È un grande momento di musica e solidarietà, con il coro che coglie l’occasione per fare una donazione alla Caritas e ai Restos du c’ur.

Espanol :

Les petits chanteurs de Guewenheim te invitan a prolongar las fiestas con villancicos y piezas de su repertorio clásico y contemporáneo. Es un gran momento de música y solidaridad, en el que el coro aprovecha para hacer un donativo a Cáritas y a los Restos du cœur.

