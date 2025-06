Concert des Royal Blues Hotel Merville-Franceville-Plage 22 août 2025 21:00

Calvados

Concert des Royal Blues Hotel Place de la plage Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 21:00:00

fin : 2025-08-22 23:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Laissez-vous emporter par l’univers envoûtant des Royal Blues Hotel ! Un son entre soul, blues et rock, des mélodies puissantes et une énergie brute pour un voyage musical inoubliable. Préparez-vous à vibrer !

Laissez-vous emporter par l’univers envoûtant des Royal Blues Hotel ! Un son entre soul, blues et rock, des mélodies puissantes et une énergie brute pour un voyage musical inoubliable. Préparez-vous à vibrer ! .

Place de la plage

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57

English : Concert des Royal Blues Hotel

Let yourself be carried away by the spellbinding world of Royal Blues Hotel! A sound between soul, blues and rock, powerful melodies and raw energy for an unforgettable musical journey. Get ready to rock!

German : Concert des Royal Blues Hotel

Lassen Sie sich von der fesselnden Welt des Royal Blues Hotel mitreißen! Ein Sound zwischen Soul, Blues und Rock, kraftvolle Melodien und rohe Energie sorgen für eine unvergessliche musikalische Reise. Bereiten Sie sich darauf vor, zu vibrieren!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dal mondo incantato dei Royal Blues Hotel! Un sound a metà tra soul, blues e rock, melodie potenti ed energia grezza per un viaggio musicale indimenticabile. Preparatevi a scatenarvi!

Espanol :

Déjese llevar por el fascinante mundo de Royal Blues Hotel Un sonido a medio camino entre el soul, el blues y el rock, melodías potentes y energía bruta para un viaje musical inolvidable. ¡Prepárese para el rock!

L’événement Concert des Royal Blues Hotel Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge