CONCERT DES SAPEURS POMPIERS – COSEC Les Mureaux

CONCERT DES SAPEURS POMPIERS Début : 2025-11-15 à 16:00. Tarif : – euros.

Lors de la réorganisation du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, par décret impérial du 27 avril 1850, des clairons furent répartis dans les compagnies d’incendie. En 1936, le régiment dispose d’une formation de trente-six clairons, ventilés dans les différentes compagnies et qui seront renforcés à partir de 1937 par six tambours. Pendant la seconde guerre mondiale, sous l’occupation, d’autres instrumentistes vinrent se joindre peu à peu à cette formation. L’apport des bois et de ces cuivres aboutit à la constitution d’une musique composée d’une batterie et d’une harmonie, qui, dès 1943 participera à toutes les manifestations internes du régiment, ainsi qu’aux fêtes de la libération. Aujourd’hui, les 55 musiciens et musiciennes des sapeurs-pompiers de Paris constituent une formation de renom. Les prestations de la musique des sapeurs-pompiers de Paris contribuent au rayonnement de l’institution et sont un vecteur de recrutement. La musique participe en priorité à toutes les cérémonies militaires et activités internes qui jalonnent la vie du corps et celle de ses unités. D’autre part, elle peut être mise à disposition des autorités de tutelle (Etat-major de l’armée de Terre – Gouverneur militaire de Paris – Préfet de police – Ville de Paris). Contribuant à maintenir le prestige et la renommée de la Brigade, la musique est sollicitée pour des concerts au profit de municipalités et d’associations, elle participe à des projets pédagogiques auprès des établissements scolaires, et se produit également sur la scène internationale en participant à des festivals internationaux de musique militaire.Chaque année, plus de 200 prestations sont ainsi effectuées.

COSEC Rue Salvador Allende 78130 Les Mureaux 78