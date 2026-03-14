Concert des sociétés de musique ‘Accord d’Harmonies

place des fêtes Andolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Au programme une palette musicale chaleureuse, des harmonies envoûtantes dans une ambiance conviviale !

L’orchestre Accord d’Harmonies vous convie à son concert de printemps, à la salle des fêtes d’Andolsheim.

Ce grand orchestre réunit les talents des sociétés de musique

Renaissance d’Andolsheim

Concordia de Jebsheim

Harmonie Saint Martin de Colmar

Au programme une palette musicale chaleureuse, des harmonies envoûtantes dans une ambiance conviviale ! 0 .

place des fêtes Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 08 mairie@andolsheim.fr

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English :

On the program: a warm musical palette, spellbinding harmonies and a convivial atmosphere!

L’événement Concert des sociétés de musique ‘Accord d’Harmonies Andolsheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de Colmar