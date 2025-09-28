Concert des solistes de demain Hotel de Conny de la Faye Moulins

Concert des solistes de demain Hotel de Conny de la Faye Moulins dimanche 28 septembre 2025.

Concert des solistes de demain

Hotel de Conny de la Faye 19 rue Michel de l’Hospital Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 20:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Concert des solistes de demain à l’Hôtel de Conny.

.

Hotel de Conny de la Faye 19 rue Michel de l’Hospital Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 22 27 78 fondspierrebassot@gmail.com

English :

Tomorrow’s soloist concert at the Hôtel de Conny.

German :

Konzert der Solisten morgen im Hôtel de Conny.

Italiano :

Concerto dei solisti di domani all’Hôtel de Conny.

Espanol :

Concierto de los solistas de mañana en el Hôtel de Conny.

L’événement Concert des solistes de demain Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région