Concert des Sorbonne Scholars Sepmes

Concert des Sorbonne Scholars

7 Rue de la République Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Les Sorbonne scholars vous invitent à un voyage dans le temps (la Renaissance) et l’espace (France, Angleterre, Allemagne…) avec les Rois mages, venus de l’Orient lointain avec leur caravane de richesses.

English :

Sorbonne scholars invite you on a journey through time (the Renaissance) and space (France, England, Germany…) with the Magi, who came from the far East with their caravan of riches.

