Concert des Sorbonne Scholars Sepmes samedi 31 janvier 2026.
7 Rue de la République Sepmes Indre-et-Loire
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-01-31
Les Sorbonne scholars vous invitent à un voyage dans le temps (la Renaissance) et l’espace (France, Angleterre, Allemagne…) avec les Rois mages, venus de l’Orient lointain avec leur caravane de richesses.
7 Rue de la République Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 44 66
English :
Sorbonne scholars invite you on a journey through time (the Renaissance) and space (France, England, Germany…) with the Magi, who came from the far East with their caravan of riches.
