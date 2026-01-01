Concert des Souillés de Fond de Cale Salle Ostréa Plouézec

Concert des Souillés de Fond de Cale

Salle Ostréa 24 Place des Droits de l’Homme Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:30:00

Date(s) :

2026-01-17

L’association des amis du voilier Ruth organise un concert de chants de marins avec le groupe Les Souillés de fond de cale . .

