Concert des studios de la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Concert des studios de la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac vendredi 27 février 2026.
Concert des studios de la Couveuse
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Trois groupes des studios de La Couveuse montent sur scène pour vous présenter leur univers musical ANNAGRAM FREE TIME ZOOLOGIC.
Venez les découvrir !
.
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three bands from La Couveuse studios take to the stage to present their musical universe: ANNAGRAM FREE TIME ZOOLOGIC.
Come and discover them!
L’événement Concert des studios de la Couveuse Chadrac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay