Concert des studios de la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Concert des studios de la Couveuse

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Trois groupes des studios de La Couveuse montent sur scène pour vous présenter leur univers musical ANNAGRAM FREE TIME ZOOLOGIC.

Venez les découvrir !

English :

Three bands from La Couveuse studios take to the stage to present their musical universe: ANNAGRAM FREE TIME ZOOLOGIC.

Come and discover them!

