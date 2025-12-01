Concert des Sun Gospel Singers

Wildenstein Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Conduits par leur dynamique chef de coeur Germaine Heinrich, les Gospel Messengers vous font découvrir un spectacle riche en émotions avec pour l’occasion un répertoire enrichi de chants de Noël.

Conduits par leur dynamique chef de coeur Germaine Heinrich, les Gospel Messengers vous font découvrir un spectacle riche en émotions avec pour l’occasion un répertoire enrichi de chants de Noël. 0 .

Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 47

English :

Led by their dynamic leader Germaine Heinrich, the Gospel Messengers present an emotionally-charged show with a repertoire enriched by Christmas carols.

German :

Die Gospel Messengers werden von ihrer dynamischen Herzensdame Germaine Heinrich angeführt und bieten Ihnen eine Show voller Emotionen, wobei das Repertoire zu diesem Anlass um Weihnachtslieder erweitert wurde.

Italiano :

Guidati dalla loro dinamica leader Germaine Heinrich, i Gospel Messengers proporranno uno spettacolo ricco di emozioni con un repertorio di canzoni natalizie.

Espanol :

Dirigidos por su dinámica líder, Germaine Heinrich, los Gospel Messengers ofrecerán un espectáculo cargado de emoción con un repertorio de canciones navideñas.

L’événement Concert des Sun Gospel Singers Wildenstein a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin