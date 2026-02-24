Concert des Suns Gospels Singers Reutenbourg
Concert des Suns Gospels Singers Reutenbourg dimanche 22 mars 2026.
Concert des Suns Gospels Singers
21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Avec Thierry Ndinda ZO’OKOMO à la direction.
Composé de femmes et d’hommes amateurs et bénévoles, de tous horizons et de tous âges, Les Suns Gospels sont réunis autour d’une même passion l’amour du chant gospel, l’envie de communiquer un message universel d’amour, de paix interconfessionnelle, d’espoir et partager des moments de joie avec le public. Ils ont pour mission de promouvoir et faire vivre le gospel et les negro spirituals. .
21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com
