Concert des Tempo Kids Vieux-Thann
rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-12 16:00:00
Cet ensemble, sous la direction de Luc Winterholer, compte une quarantaine de choristes et une dizaine de musiciens.
Une trentaine de chanteurs âgés de 6 ans à 20 ans accompagnés d’un orchestre complet abordant un répertoire de variétés française et internationale des années 70 à nos jours. Les Tempo Kids vous proposent un moment d’évasion avec leur spectacle de qualité construit autour d’un répertoire de musique populaire et de chansons connues par tous. .
rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 14 15 16
English :
This ensemble, under the direction of Luc Winterholer, has about forty choristers and ten musicians.
German :
Dieses Ensemble unter der Leitung von Luc Winterholer besteht aus etwa 40 Chorsängerinnen und -sängern und zehn Musikern.
Italiano :
Questo ensemble, sotto la direzione di Luc Winterholer, conta circa quaranta coristi e dieci musicisti.
Espanol :
Este conjunto, bajo la dirección de Luc Winterholer, cuenta con unos cuarenta coralistas y diez músicos.
