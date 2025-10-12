Concert des Tempo Kids Vieux-Thann

Cet ensemble, sous la direction de Luc Winterholer, compte une quarantaine de choristes et une dizaine de musiciens.

Une trentaine de chanteurs âgés de 6 ans à 20 ans accompagnés d’un orchestre complet abordant un répertoire de variétés française et internationale des années 70 à nos jours. Les Tempo Kids vous proposent un moment d’évasion avec leur spectacle de qualité construit autour d’un répertoire de musique populaire et de chansons connues par tous. .

English :

This ensemble, under the direction of Luc Winterholer, has about forty choristers and ten musicians.

German :

Dieses Ensemble unter der Leitung von Luc Winterholer besteht aus etwa 40 Chorsängerinnen und -sängern und zehn Musikern.

Italiano :

Questo ensemble, sotto la direzione di Luc Winterholer, conta circa quaranta coristi e dieci musicisti.

Espanol :

Este conjunto, bajo la dirección de Luc Winterholer, cuenta con unos cuarenta coralistas y diez músicos.

