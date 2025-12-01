Concert des Thiaulins de Lignières Lignières

Rue Louis Demay Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Après le marché de noël à Lignières, les Thiaulins vous offrent un concert en la Chapelle, rue Louis Demay Cantique et vieux noël.
Rendez-vous à la chapelle de l’Hospice, rue Louis Demay, pour un concert de Noël avec les chanteurs et musiciens Thiaulins.   .

Rue Louis Demay Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire  

After the Christmas market in Lignières, the Thiaulins offer a concert in the Chapelle, rue Louis Demay: Cantique et vieux noël.

