Concert des Thiaulins de Lignières Lignières

Concert des Thiaulins de Lignières

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00

Après le marché de noël à Lignières, les Thiaulins vous offrent un concert en la Chapelle, rue Louis Demay Cantique et vieux noël.

Rendez-vous à la chapelle de l’Hospice, rue Louis Demay, pour un concert de Noël avec les chanteurs et musiciens Thiaulins. .

After the Christmas market in Lignières, the Thiaulins offer a concert in the Chapelle, rue Louis Demay: Cantique et vieux noël.

