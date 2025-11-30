Concert des Trompes de chasse du Pays Fort La Chapelle-d’Angillon

Concert des Trompes de chasse du Pays Fort

Eglise La Chapelle-d’Angillon Cher

Début : 2025-11-30 15:00:00

2025-11-30

L’Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon organise un concert de trompe de chasse à l’église de la Chapelle-d’Angillon.

Les sonneurs perpétuent ainsi une pratique vieille de plusieurs siècles, issue de la vénerie, et qui a obtenu fin 2020 son inscription au patrimoine immatériel de l’Unesco. 10 .

Eglise La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 54 64 29

The Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon is organizing a trumpet concert at the Chapelle-d’Angillon church.

