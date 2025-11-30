Concert des Trompes de chasse du Pays Fort La Chapelle-d’Angillon
Concert des Trompes de chasse du Pays Fort La Chapelle-d’Angillon dimanche 30 novembre 2025.
Concert des Trompes de chasse du Pays Fort
Eglise La Chapelle-d’Angillon Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-30 15:00:00
L’Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon organise un concert de trompe de chasse à l’église de la Chapelle-d’Angillon.
Les sonneurs perpétuent ainsi une pratique vieille de plusieurs siècles, issue de la vénerie, et qui a obtenu fin 2020 son inscription au patrimoine immatériel de l’Unesco. 10 .
Eglise La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 54 64 29
The Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon is organizing a trumpet concert at the Chapelle-d’Angillon church.
