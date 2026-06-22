Concert des trompettistes stagiaires 17ème Académie lez’arts en Bourbonnie en partenariat avec la CCEALS Salle des fêtes Chalmoux mercredi 15 juillet 2026.

Chalmoux

Concert des trompettistes stagiaires 17ème Académie lez’arts en Bourbonnie en partenariat avec la CCEALS

Salle des fêtes Chez Michel Chalmoux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Près de 30 stagiaires et leurs professeurs de la Philharmonie vous donnent rendez-vous pour ce concert 2026 dans le cadre du festival Bourbon-cuivré. Au programme des œuvres allant de la musique classique à la musique contemporaine en passant par le baroque, le jazz, la variété, la musique traditionnelle à transmission orale ….

L’équipe pédagogique est composée de

-PIERRE PETIT Professeur de trompette au conservatoire à rayonnement départemental de Pantin, chef d’orchestre, directeur musical de l’harmonie municipale de Forbach, directeur musical de la société de musique de Saarwellingen.

-PHILIPPE MOSSER Professeur au conservatoire de Vaires-sur-Marne, au conservatoire à rayonnement communal du Kremlin Bicêtre et au conservatoire à rayonnement communal de Torcy.

-NICOLAS SAUSSEAU Professeur de trompette à la maison des arts d’Aubergenville, trompettiste freelance (cirque Grüss, télévision…)

-FREDERIC PRESLE Professeur retraité du conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt et du Pôle Supérieur concertiste international.

L’association Lez’arts en Bourbonnie vous propose de venir les applaudir et de découvrir le travail réalisé avec leurs enseignants. Les stagiaires et leurs professeurs auront plaisir à partager ce moment avec vous.

Ce concert est organisé par l’association Lez’arts en Bourbonnie dans le cadre de la programmation culturelle de la CCEALS.

EN EXTERIEUR, PRÈS DE LA SALLE DES FETES. (Si mauvais temps, le concert sera maintenu avec repli en salle.) .

Salle des fêtes Chez Michel Chalmoux 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 84 47 amottin@cceals.fr

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L’événement Concert des trompettistes stagiaires 17ème Académie lez’arts en Bourbonnie en partenariat avec la CCEALS Chalmoux a été mis à jour le 2026-06-22 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne