Concert des troupes de Marine Sedan

Concert des troupes de Marine Sedan vendredi 12 septembre 2025.

Concert des troupes de Marine

Salle Marcillet, Place Crussy Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12

Dans le cadre du 155ᵉ anniversaire des combats des 31 août et 1er septembre 1870, les Troupes de Marine vous proposent un concert commémoratif.Avec 55 musiciens en formation d’orchestre d’harmonie, un moment fort en musique.Pour continuer les festivités rendez-vous le 13 septembre pour les Aubades des Troupes de Marine à 10h au Kiosque du Jardin Botanique. Entrée libre sous réserve des places disponibles

.

Salle Marcillet, Place Crussy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 26 20

English :

To mark the 155th anniversary of the battles of August 31st and September 1st, 1870, the Troupes de Marine are offering a commemorative concert featuring 55 musicians in a wind band formation, a musical highlight.To continue the festivities, join us on September 13th for the Troupes de Marine Aubades at 10am at the Kiosk in the Botanical Gardens. Free admission, subject to availability

German :

Im Rahmen des 155. Jahrestages der Kämpfe vom 31. August und 1. September 1870 bieten die Marinetruppen ein Gedenkkonzert an. 55 Musiker in Blasorchesterformation sorgen für einen musikalischen Höhepunkt. Um die Feierlichkeiten fortzusetzen: Treffpunkt am 13. September für die Aubades der Marinetruppen um 10 Uhr am Kiosk des Botanischen Gartens. Freier Eintritt, sofern Plätze verfügbar sind

Italiano :

In occasione del 155° anniversario dei combattimenti del 31 agosto e 1° settembre 1870, le Troupes de Marine organizzano un concerto commemorativo con 55 musicisti in formazione di banda di fiati. Per continuare i festeggiamenti, unitevi a noi il 13 settembre per le Aubades delle Troupes de Marine alle ore 10 presso il Chiosco dell’Orto Botanico. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Espanol :

Para conmemorar el 155 aniversario de los combates del 31 de agosto y el 1 de septiembre de 1870, las Troupes de Marine ofrecen un concierto conmemorativo en el que participan 55 músicos en formación de banda de viento. Para continuar con los festejos, únase a nosotros el 13 de septiembre para asistir a las Aubades de las Troupes de Marine a las 10:00 h en el Kiosco del Jardín Botánico. Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

L’événement Concert des troupes de Marine Sedan a été mis à jour le 2025-09-03 par Ardennes Tourisme