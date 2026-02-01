Concert des variétés Des chansons plein la tête Salle des fêtes Plémet
Concert des variétés Des chansons plein la tête Salle des fêtes Plémet vendredi 20 février 2026.
Concert des variétés Des chansons plein la tête
Salle des fêtes Rue de la gare Plémet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Concert de variété avec les artistes TV.
Retrouvez le succès de la chanson française et internationale par des artistes que vous avez vu dans des émissions télévisées musicales !
En présence de Franck, Léa, Dorian, Geoffrey Yoan Fannie (Maestros de N’oubliez pas les paroles , Emma Loan The Voice Kid , Orel, Dimète, Damien (du plus grand Karaoké de france, Titouan de l’Eurovision.
Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Rue de la gare Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 61 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert des variétés Des chansons plein la tête Plémet a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Bretagne Centre