Concert des variétés Des chansons plein la tête Salle des fêtes Plémet

Concert des variétés Des chansons plein la tête

Salle des fêtes Rue de la gare Plémet Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Concert de variété avec les artistes TV.

Retrouvez le succès de la chanson française et internationale par des artistes que vous avez vu dans des émissions télévisées musicales !

En présence de Franck, Léa, Dorian, Geoffrey Yoan Fannie (Maestros de N’oubliez pas les paroles , Emma Loan The Voice Kid , Orel, Dimète, Damien (du plus grand Karaoké de france, Titouan de l’Eurovision.

Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Rue de la gare Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 61 10

