Concert des Vocal Five à la cathédrale de Chartres Chartres

Concert des Vocal Five à la cathédrale de Chartres Chartres jeudi 17 juillet 2025.

Concert des Vocal Five à la cathédrale de Chartres

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 16:30:00

fin : 2025-07-17 18:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Venues des États-Unis, les Vocal Five vous convient à un concert gratuit dans le chœur de la cathédrale de Chartres.

Ensemble vocal de haut niveau composé de cinq élèves de terminale de la prestigieuse Duke Ellington School of the Arts à Washington, D.C., les Vocal Five mettront à l’honneur des oeuvres de compositeurs italiens, français et américains, parmi lesquels Claudio Monteverdi, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Moses Hogan, Florence Price, Mason Bates et John Adams. Ce concert s’inscrit dans les célébrations du Millénaire des fondations de la cathédrale. .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

From the USA, the Vocal Five invite you to a free concert in the choir of Chartres Cathedral.

German :

Die « Vocal Five » aus den USA laden Sie zu einem kostenlosen Konzert im Chor der Kathedrale von Chartres ein.

Italiano :

Dagli Stati Uniti, i Vocal Five vi invitano a un concerto gratuito nel coro della Cattedrale di Chartres.

Espanol :

Desde Estados Unidos, los Vocal Five le invitan a un concierto gratuito en el coro de la catedral de Chartres.

L’événement Concert des Vocal Five à la cathédrale de Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES