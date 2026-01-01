Concert des Voix d’Alaric

en l’Église de l’Assomption BARBAZAN-DESSUS Barbazan-Dessus Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les Voix d’Alaric sont un chœur mixte à quatre voix, au sein duquel plaisir de chanter rime avec convivialité et amitié.

Plaisir de chanter dans toutes les langues, plaisir d’interpréter divers répertoires, plaisir de partager avec le public.

Le répertoire des Voix d’Alaric est des plus variés puisque les chants religieux y côtoient des chants issus du folklore basque, du folklore bigourdan, du patrimoine corse, de la variété française et même des chants venus de contrées plus lointaines.

Ce répertoire se décline en plusieurs langues Français, Gascon, Basque, Corse, Italien, Espagnol, Anglais, Latin, ponctuellement en Russe, et même en Swahili.

.

en l’Église de l’Assomption BARBAZAN-DESSUS Barbazan-Dessus 65360 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Voix d’Alaric is a four-voice mixed choir, where the pleasure of singing goes hand in hand with conviviality and friendship.

The pleasure of singing in all languages, the pleasure of interpreting diverse repertoires, the pleasure of sharing with the audience.

Les Voix d’Alaric’s repertoire is extremely varied, with religious songs rubbing shoulders with songs from Basque folklore, Bigourdan folklore, Corsican heritage, French variety and even songs from more distant lands.

The repertoire is available in several languages: French, Gascon, Basque, Corsican, Italian, Spanish, English, Latin, occasionally Russian, and even Swahili.

L’événement Concert des Voix d’Alaric Barbazan-Dessus a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Tarbes|CDT65