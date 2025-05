Concert des Voix d’Alaric – CABANAC Cabanac, 14 juin 2025 20:30, Cabanac.

Hautes-Pyrénées

Concert des Voix d’Alaric CABANAC 27 Route du Pays des Côteaux Cabanac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Les Voix d’Alaric sont un chœur mixte à quatre voix, au sein duquel plaisir de chanter rime avec convivialité et amitié.

Plaisir de chanter dans toutes les langues, plaisir d’interpréter divers répertoires, plaisir de partager avec le public.

Le répertoire des Voix d’Alaric est des plus variés puisque les chants religieux y côtoient des chants issus du folklore basque, du folklore bigourdan, du patrimoine corse, de la variété française et même des chants venus de contrées plus lointaines.

Ce répertoire se décline en plusieurs langues Français, Gascon, Basque, Corse, Italien, Espagnol, Anglais, Latin, ponctuellement en Russe, et même en Swahili.

.

CABANAC 27 Route du Pays des Côteaux

Cabanac 65350 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Les Voix d’Alaric is a four-voice mixed choir, where the pleasure of singing goes hand in hand with conviviality and friendship.

The pleasure of singing in all languages, the pleasure of interpreting diverse repertoires, the pleasure of sharing with the audience.

Les Voix d’Alaric’s repertoire is extremely varied, with religious songs rubbing shoulders with songs from Basque folklore, Bigourdan folklore, Corsican heritage, French variety and even songs from more distant lands.

The repertoire is available in several languages: French, Gascon, Basque, Corsican, Italian, Spanish, English, Latin, occasionally Russian, and even Swahili.

German :

Les Voix d’Alaric sind ein vierstimmiger gemischter Chor, in dem die Freude am Singen mit Geselligkeit und Freundschaft einhergeht.

Freude am Singen in allen Sprachen, Freude an der Interpretation verschiedener Repertoires, Freude daran, mit dem Publikum zu teilen.

Das Repertoire der Voix d’Alaric ist sehr vielfältig, da religiöse Lieder neben Liedern aus der baskischen Folklore, der Folklore aus Bigourdan, dem korsischen Erbe, der französischen Vielfalt und sogar Liedern aus weiter entfernten Ländern gesungen werden.

Das Repertoire wird in verschiedenen Sprachen angeboten: Französisch, Gascogne, Baskisch, Korsika, Italienisch, Spanisch, Englisch, Latein, gelegentlich Russisch und sogar Swahili.

Italiano :

Les Voix d’Alaric è un coro misto a quattro voci dove il piacere del canto va di pari passo con la convivialità e l’amicizia.

Il piacere di cantare in tutte le lingue, il piacere di interpretare repertori diversi, il piacere di condividere con il pubblico.

Il repertorio de Les Voix d’Alaric è estremamente vario, con canti religiosi che si affiancano a canzoni del folklore basco, del folklore di Bigourdan, del patrimonio della Corsica, del varietà francese e persino a canzoni provenienti da terre più lontane.

Il repertorio è disponibile in diverse lingue: francese, guascone, basco, corso, italiano, spagnolo, inglese, latino, occasionalmente russo e persino swahili.

Espanol :

Les Voix d’Alaric es un coro mixto a cuatro voces donde el placer de cantar va de la mano de la convivencia y la amistad.

El placer de cantar en todos los idiomas, el placer de interpretar diferentes repertorios, el placer de compartir con el público.

El repertorio de Les Voix d’Alaric es muy variado, con canciones religiosas que se codean con canciones del folclore vasco, del folclore de Bigourdan, del patrimonio corso, de la variedad francesa e incluso canciones de tierras más lejanas.

El repertorio está disponible en varios idiomas: francés, gascón, vasco, corso, italiano, español, inglés, latín, ocasionalmente ruso e incluso swahili.

L’événement Concert des Voix d’Alaric Cabanac a été mis à jour le 2025-05-21 par OT de Tarbes|CDT65