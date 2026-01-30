Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine)

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Concert de musique baroque française.

A 20h45.

Renseignements: 06 65 51 47 01.

Entrée et participation libre. .

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 51 47 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine)

L’événement Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-27 par Brive Tourisme