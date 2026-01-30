Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde
Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde mardi 24 février 2026.
Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine)
41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Concert de musique baroque française.
A 20h45.
Renseignements: 06 65 51 47 01.
Entrée et participation libre. .
41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 51 47 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine)
L’événement Concert des Volutes (Eglise Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-27 par Brive Tourisme