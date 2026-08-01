Informations pratiques

Entre-Vignes

CONCERT DES WEPA WEPA

Entre-Vignes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La prochaine soirée Festi’Vignes avec le concert des Wepa Wepa aura lieu

vendredi 28 août

Théâtre des Arènes

ouverture des portes à 19h et concert à 21h

restauration et buvette sur place Accessible pour les personnes en situation de handicap

Entrée libre.

+ d’infos 04 67 86 01 09 .

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 01 09

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English : CONCERT DES WEPA WEPA

The next Festi’Vignes evening—featuring a concert by Wepa Wepa—will take place:

Friday, August 28

?Théâtre des Arènes

?Doors open at 7:00 p.m. and concert at 9:00 p.m.

? Food and drinks available on site Accessible to people with disabilities

L’événement CONCERT DES WEPA WEPA Entre-Vignes a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT PAYS DE LUNEL