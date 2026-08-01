CONCERT DES WEPA WEPA Entre-Vignes
vendredi 28 août 2026 · Entre-Vignes
Informations pratiques
Entre-Vignes
CONCERT DES WEPA WEPA
Entre-Vignes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La prochaine soirée Festi’Vignes avec le concert des Wepa Wepa aura lieu
vendredi 28 août
Théâtre des Arènes
ouverture des portes à 19h et concert à 21h
restauration et buvette sur place Accessible pour les personnes en situation de handicap
Entrée libre.
+ d’infos 04 67 86 01 09 .
Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 01 09
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English : CONCERT DES WEPA WEPA
The next Festi’Vignes evening—featuring a concert by Wepa Wepa—will take place:
Friday, August 28
?Théâtre des Arènes
?Doors open at 7:00 p.m. and concert at 9:00 p.m.
? Food and drinks available on site Accessible to people with disabilities
L’événement CONCERT DES WEPA WEPA Entre-Vignes a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT PAYS DE LUNEL