Concert dessin Festival Et vogue la BD Espace Confluences Condat-sur-Vienne
Concert dessin Festival Et vogue la BD Espace Confluences Condat-sur-Vienne samedi 28 mars 2026.
Concert dessin Festival Et vogue la BD
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du festival Et vogue la BD , venez assister à un moment singulier.
Un dessinateur, trois violons, et l’imaginaire s’anime en direct. Le concert dessiné réunira Michaël Bettinelli au dessin et le Trio Dans les cordes . Sous les yeux du public, le trait prendra vie au rythme de la musique pour un final aussi spectaculaire que poétique.
Inscriptions et informations auprès de la bibliothèque. .
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert dessin Festival Et vogue la BD Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole