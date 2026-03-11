Concert dessin Festival Et vogue la BD Espace Confluences Condat-sur-Vienne

Concert dessin Festival Et vogue la BD

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Dans le cadre du festival Et vogue la BD , venez assister à un moment singulier.

Un dessinateur, trois violons, et l’imaginaire s’anime en direct. Le concert dessiné réunira Michaël Bettinelli au dessin et le Trio Dans les cordes . Sous les yeux du public, le trait prendra vie au rythme de la musique pour un final aussi spectaculaire que poétique.

Inscriptions et informations auprès de la bibliothèque. .

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

