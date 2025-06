Concert dessiné à la Maison du Temps Libre Maison du Temps Libre Jean Fenouillet Meilhan-sur-Garonne 27 juin 2025 18:30

Lot-et-Garonne

Concert dessiné à la Maison du Temps Libre Maison du Temps Libre Jean Fenouillet 7 allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-06-27 18:30:00

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Sur scène, deux dessinatrices et un musicien Sophie Bataille, Sophie Vialettes et Thomas Skrobek. Pendant qu’il jouera, les artistes vont créer en direct des illustrations qui seront projetées sur grand écran. Un vrai spectacle vivant qui mêle un peu de technologie et beaucoup de poésie. .

Maison du Temps Libre Jean Fenouillet 7 allée du Docteur Gabourin

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 00 28 biblio.meilhan.47@orange.fr

English :

Concert dessininé at the Maison du Temps Libre.

German : Concert dessiné à la Maison du Temps Libre

Gezeichnetes Konzert in der Maison du Temps Libre.

Italiano :

Concerto di design alla Maison du Temps Libre.

Espanol : Concert dessiné à la Maison du Temps Libre

Concierto de diseño en la Maison du Temps Libre.

L’événement Concert dessiné à la Maison du Temps Libre Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Val de Garonne