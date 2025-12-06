Concert dessiné au profit du téléthon

Espace Culturel Roger Hanin Soustons Soustons Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Conservatoire des Landes, en partenariat avec la Médiathèque et le Service Culture de Soustons, vous invite à un voyage musical et visuel inédit, où se rencontrent jazz, violoncelle, illustration et inclusion.

Sur scène, les élèves des classes de jazz et de violoncelle de l’Antenne Sud du Conservatoire dialoguent avec les sons envoûtants de l’orgue sensoriel de Vincent Houdin, un instrument étonnant… joué ici par les résidents des foyers Lestang et Arènes de Soustons !

À cette fresque sonore s’ajoute la magie du trait l’illustrateur Boris Igelman dessinera en direct, prolongeant la musique sur grand écran dans un univers visuel en perpétuel mouvement.

Un concert où l’art se vit, se voit et s’écoute autrement. Ne manquez pas ce spectacle vivant, sensoriel et poétique ! .

Espace Culturel Roger Hanin Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concert dessiné au profit du téléthon

The Conservatoire des Landes, in partnership with the Médiathèque and the Service Culture de Soustons, invites you on an original musical and visual journey, where jazz, cello, illustration and inclusion meet.

L’événement Concert dessiné au profit du téléthon Soustons a été mis à jour le 2025-11-28 par OTI LAS