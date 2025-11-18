Concert dessiné avec Douce Fusion au Poney Fringant Union Saint-Jean Bordeaux

Concert dessiné avec Douce Fusion au Poney Fringant Vendredi 12 décembre, 20h00 Union Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T20:00:00 – 2025-12-12T22:00:00

Fin : 2025-12-12T20:00:00 – 2025-12-12T22:00:00

La musique s’écrit sur scène et se dessine en direct. Une performance vivante, sensible et poétique.

Accès : 97 rue Malbec 33800 Bordeaux. Tram C arrêt Gare Saint Jean puis 5 min à pied. Stationnement vélo devant le bâtiment.

Tarif : entrée libre, consommation sur place au bar à jeux.

Ouverture du bar : 18h30.

Union Saint-Jean 97 Rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

