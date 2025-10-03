Concert dessiné avec JP Nataf et Alfred Mediathèque d’Hyères Hyères

Concert dessiné avec JP Nataf et Alfred Vendredi 3 octobre, 19h00 Mediathèque d'Hyères Var

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00
Ce concert dessiné est à la croisée du monde mélodieux et graphique d’Alfred et de l’univers musical de JP Nataf.
Le principe de la rencontre repose sur un concert dessiné et un échange avec le public à la suite de la performance. Tour à tour ou ensemble, ils joueront leurs textes, Alfred apportera la dimension dessinée de la rencontre en direct.

Mediathèque d'Hyères 3 Place Lefevre 83400 HYERES Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 94 00 11 30
