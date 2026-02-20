Concert Dessiné Chien Fou & Emma Prat | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Concert Dessiné Chien Fou & Emma Prat | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Concert dessiné Chien Fou & Emma Prat propose une rencontre entre musique et dessin autour de Y a toujours quelqu’un qui pleure, la nouvelle bande dessinée de Chien Fou présentée en avant-première. Le récit intime explore un moment de rupture et le deuil de ce qui ne sera plus jamais, interrogeant les promesses, les compromis et le point de bascule où l’on décide de dire ça suffit .

Sur scène, le dessin projeté en direct dialogue avec la musique d’Emma Prat, entre chant, textures sonores et silences, pour créer une matière musicale et graphique organique. Chien Fou, artiste queer et féministe, et Emma Prat, musicienne formée au jazz et à l’improvisation, offrent une performance immersive où le public traverse avec elles un moment de fragilité partagée et d’émotion vivante. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

English : Concert Dessiné Chien Fou & Emma Prat | Pop Women Festival

