Concert Dessiné Jeter l’Encre Route de la Mer Lanloup

Concert Dessiné Jeter l’Encre

Route de la Mer Kabellig Ruz Lanloup Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

Jeter l’encre est un concert dessiné sur le thème de la mer, qui mélange chansons, dessins réalisés en direct et projections vidéo documentaires. Un spectacle complet qui évoque la beauté et la fragilité des océans. Sur scène, François Gaillard est au chant, au piano et à l’accordéon ; Marie Bobin aux encres et aux pinceaux. Sur l’écran, les dessins de Marie prennent vie, répondant aux chansons de François et aux extraits filmés d’interviews qu’ils ont mené avec des marins Isabelle Autissier, Yvan Bourgnon (navigateurs), Laurent Ballesta (plongeur), mais aussi un gardien de phare, une glaciologue, un pêcheur sénégalais… Une véritable immersion sonore et visuelle qui fera naviguer votre esprit au-delà de l’horizon. .

Route de la Mer Kabellig Ruz Lanloup 22580 Côtes-d'Armor Bretagne

