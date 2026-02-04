Concert dessiné Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Concert dessiné

Étudiant·es de l’École Robert Estienne et du département jazz

En partenariat avec la Médiathèque Musicale de la Ville de Paris, et la Bibliothèque Nationale de France

Rencontre entre les étudiant·es de l’École Robert Estienne et du département jazz

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

