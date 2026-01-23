Concert Dessine moi…une rencontre Orbey

Concert Dessine moi…une rencontre

1 Place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

2026-02-08

Un choeur mixte et des musiciens vous invitent à une voyage musical accompagnés d’illustrations inspirés du Petit Prince. Concert au profit d’une association caritative.

Le choeur mixte de la Cantèle d’Eguisheim vous invite à son concert.

Une aventure chantante et musicale pleine d’amour et d’émotion.

Au repertoire des pièces vocales et instrumentales qui sont illustrées par des dessins créés pour l’occasion et projetés sur grand écran. Inspiré par l’histoire du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

A la direction Catherine Baguet, au piano Isabelle Ast, à la harpe Pauline Haas, aux percussions Eric Boudin et à la flûte traversière Bertrand Sachs.

Ce concert est au profit d'Handi'Chiens qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance pour des personnes vulnérables et/ou en situation d'handicap. Si vous êtes sensibles à cette belle mission venez soutenir Handi'Chiens en venant nous écouter à Orbey.

English :

A mixed choir and musicians invite you on a musical journey, accompanied by illustrations inspired by The Little Prince. Concert in aid of charity.

