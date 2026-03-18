Concert dessiné Mojurzikong Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert dessiné Mojurzikong Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre samedi 4 avril 2026.
Concert dessiné Mojurzikong
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une avarie contraint un navire interstellaire à faire escale dans une galaxie inconnue qui va lui réserver bien des surprises. Silhouettes rétro-futuro-projetées et instruments électro-analogico-acoustiques sont au rendez-vous pour traverser cette folle épopée peuplée d’un cow-boy et de sa grand-mère, d’un dictateur tyrannique et surtout de nombreux dinosaures… Grrr !
Bidouillant en direct musique et projections, Mojurzikong mêle les sons et les images, le cinéma et la culture pop, les souvenirs préhistoriques et les anticipations éco-fantastiques pour rêver un monde plein de créatures gentiment monstrueuses. Embarquez dans cette extraordinaire odyssée de bric et de broc qui vous fera rugir à l’unisson !
À partir de 7 ans Durée 1h
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Concert dessiné Mojurzikong
L’événement Concert dessiné Mojurzikong Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie