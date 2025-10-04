Concert dessiné Mon nom est Billy des nuages Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers

Samedi 4 octobre, 16h30 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Avec Eva Offredo, et le violoniste Artuan de Lierrée. À la manière d’un carnet de voyage, sons et images s’activent pour proposer une expérience immersive et poétique.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

Biblis en folie 2025

Mon nom est Billy des nuages, Eva Offredo, Éditions Maison Georges, 2024