Concert dessiné, par Léa Anaïs Machado et Pierre-Antoine Naline – Les Pinatas Bibliothèque municipale De Villeneuve D’aveyron Villeneuve

Concert dessiné, par Léa Anaïs Machado et Pierre-Antoine Naline – Les Pinatas Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale De Villeneuve D’aveyron Aveyron

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T15:40

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T15:40

Grâce à un dispositif vidéo en direct, le public est amené à se laisser porter par l’esquisse au rythme de la musique pour découvrir de véritables tableaux sonores. Une invitation à regarder la musique et à entendre l’image, plongé dans un univers poétique où se mêlent le végétal, l’animal, le minéral et l’humain.

Bibliothèque municipale De Villeneuve D’aveyron Place des Conques 12260 Villeneuve Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie 0565815992

©Luna Lambert, ©Aurélie Kabul, ©Mélody Blocquel