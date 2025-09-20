Concert dessiné Place Sepmanville Évreux

Concert dessiné Place Sepmanville Évreux samedi 20 septembre 2025.

Concert dessiné Samedi 20 septembre, 20h30 Place Sepmanville Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Jérôme Barbe Fontaine, plasticien, dessinera en direct pendant le concert de Voodoo May. Traits, couleurs, musique, tout se mêle pour proposer aux spectateurs un moment unique et exceptionnel.

» Un concert dessiné avec des mots, avec des formes du patrimoine vivant, des architextures, de tout ce qui nous relie et qui nous rapproche, comme la musique. »

Renseignements : nbatard-hardy@evreux.fr

Place Sepmanville Place Sepmanville, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie https://www.evreuxportesdenormandie.fr/actualite/39/2-place-sepmanville-le-passe-recompose.htm [{« link »: « mailto:nbatard-hardy@evreux.fr »}] Mise en valeur 2019, la place Sepmanville est un concentré de l’histoire de la ville d’Evreux où cinq siècles se côtoient entre le XIIe et le XVIe siècle.

Jérôme Barbe Fontaine, plasticien, dessinera en direct pendant le concert de Voodoo May. Traits, couleurs, musique, tout se mêle pour proposer aux spectateurs un moment unique et exceptionnel.

@ Ville d’Evreux