Concert dessiné : sous le crayon de Josey Joséphine Archives départementales de Meurthe-et-Moselle – Centre des mémoires Michel-Dinet Nancy

Concert dessiné : sous le crayon de Josey Joséphine Samedi 20 septembre, 16h30 Archives départementales de Meurthe-et-Moselle – Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle

Durée : 1h

Venez vivre un concert dessiné : sous le crayon de Josey Joséphine, les images d’archives projetées s’animent et se colorent au rythme de la musique du Nancy Jazz Hot. Cette performance unique s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Mosaïque d’architectures, au temps de l’Art déco en Meurthe-et-Moselle ».

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle – Centre des mémoires Michel-Dinet 2 rue Jean-Baptiste Thiéry-Solet, 54000 Nancy Nancy 54100 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 90 90 http://archives.meurthe-et-moselle.fr Installé sur le site de l’ancienne école de formation des instituteurs, le Centre des Mémoires accueille notamment les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.

Leur mission : conserver et valoriser les documents, témoins du passé, afin qu’ils puissent être consultés par les générations actuelles et futures. Les Archives étaient situées jusqu’alors rue de la Monnaie à Nancy, mais la capacité de stockage était arrivée à saturation.

Le Centre des Mémoires Michel-Dinet est composé de quatre zones principales :

– Un bâtiment de 28 magasins pour la conservation des fonds

– Un parc et une esplanade

– Des espaces de valorisation culturelle et pédagogique (salle de conférence, d’exposition, de lecture…) accessibles à tous

– Des bureaux et locaux de traitement des archives (classement, numérisation…)

Des expositions, des conférences et des animations sont régulièrement proposées tout au long de l’année. Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.

© CD54