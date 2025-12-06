Concert dessiné

Soustons Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Avec les résidents des Foyers Lestang et des Arènes de Soustons, Vincent Houdin, Boris Igelman et les élèves des classes Jazz. Par le Conservatoire des Landes et la Médiathèque de Soustons.

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

English :

With residents of Foyers Lestang and Les Arènes de Soustons, Vincent Houdin, Boris Igelman and students from Jazz classes. By the Conservatoire des Landes and the Médiathèque de Soustons.

German : Concert dessiné

Mit den Bewohnern der Foyers Lestang und Arènes de Soustons, Vincent Houdin, Boris Igelman und den Schülern der Jazzklassen. Durch das Conservatoire des Landes und die Mediathek von Soustons.

Italiano :

Con i residenti dei Foyers Lestang e Les Arènes de Soustons, Vincent Houdin, Boris Igelman e studenti di jazz. A cura del Conservatorio delle Lande e della Médiathèque de Soustons.

Espanol : Concert dessiné

Con los residentes de los Foyers Lestang y Les Arènes de Soustons, Vincent Houdin, Boris Igelman y estudiantes de jazz. Por el Conservatorio de las Landas y la Mediateca de Soustons.

