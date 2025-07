Concert d’été à Aix-en-Provence Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Place Saint Jean de Malte / 24 rue d’Italie Aix-en-Provence

Concert d’été à Aix-en-Provence Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Place Saint Jean de Malte / 24 rue d’Italie Aix-en-Provence mardi 22 juillet 2025.

Mardi 22 juillet 2025 de 20h30 à 21h45. Place Saint Jean de Malte / 24 rue d’Italie Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2025-07-22 20:30:00

fin : 2025-07-22 21:45:00

2025-07-22

De Vivaldi à Queen, un concert d’été vibrant mêlant chefs-d’œuvre classiques et icônes modernes, à Aix-en-Provence. Un voyage musical universel entre classique, opéra, tango et émotion.

Musicâme France vous invite à vivre un moment d’exception avec ce programme d’été, lumineux et généreux — parfait pour une soirée estivale entre rêve, virtuosité et émotion.

De Vivaldi à Queen, de Verdi à Piazzolla, de Bach à Armstrong, ce concert tisse un lien raffiné entre les grands chefs-d’œuvre classiques, les fantaisies opératiques, le tango moderne et les musiques populaires réinventées.



Un parcours sensible et vibrant qui révèle la musique dans toutes ses couleurs — entre élégance, puissance et lumière. .

Place Saint Jean de Malte / 24 rue d’Italie Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

From Vivaldi to Queen, a vibrant summer concert combining classical masterpieces and modern icons, in Aix-en-Provence. A universal musical journey through classical, opera, tango and emotion.

Von Vivaldi bis Queen, ein vibrierendes Sommerkonzert in Aix-en-Provence, das klassische Meisterwerke mit modernen Ikonen verbindet. Eine universelle musikalische Reise zwischen Klassik, Oper, Tango und Emotionen.

Da Vivaldi ai Queen, un vibrante concerto estivo che unisce capolavori classici e icone moderne, ad Aix-en-Provence. Un viaggio musicale universale attraverso la musica classica, l’opera, il tango e l’emozione.

De Vivaldi a Queen, un vibrante concierto de verano que combina obras maestras clásicas e iconos modernos, en Aix-en-Provence. Un viaje musical universal a través de la música clásica, la ópera, el tango y la emoción.

