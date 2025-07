Concert d’été à Arcachon Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Arcachon

Concert d’été à Arcachon Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Arcachon samedi 2 août 2025.

Basilique Notre Dame d’Arcachon Arcachon Gironde

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

De Vivaldi à Queen, un voyage musical universel entre classique, opéra, tango et émotion.

Musicâme France vous invite à vivre un moment d’exception avec ce programme d’été, lumineux et généreux — parfait pour une soirée estivale entre rêve, virtuosité et émotion.

De Vivaldi à Queen, de Verdi à Piazzolla, de Bach à Armstrong, ce concert tisse un lien raffiné entre les grands chefs-d’œuvre classiques, les fantaisies opératiques, le tango moderne et les musiques populaires réinventées. Un parcours sensible et vibrant qui révèle la musique dans toutes ses couleurs — entre élégance, puissance et lumière. .

Basilique Notre Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

