Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Eglise Saint-François de paule Nice
Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Eglise Saint-François de paule Nice samedi 6 septembre 2025.
Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla Eglise Saint-François de paule Nice Samedi 6 septembre, 20h30 Premium 30€ ; Tarif unique 25€ ; Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans
Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08
De Vivaldi à Queen, un concert d’été vibrant mêlant chefs-d’œuvre classiques et icônes modernes, à Nice.
**Musicâme en Été à Nice – Eglise Saint-François de Paule**
———————————————————–
### De Vivaldi à Queen, un voyage musical universel entre classique, opéra, tango et émotion.
Musicâme France vous invite à vivre un moment d’exception avec ce programme d’été, lumineux et généreux — parfait pour une soirée estivale entre rêve, virtuosité et émotion.
De Vivaldi à Queen, de Verdi à Piazzolla, de Bach à Armstrong, ce concert tisse un lien raffiné entre les grands chefs-d’œuvre classiques, les fantaisies opératiques, le tango moderne et les musiques populaires réinventées. Un parcours sensible et vibrant qui révèle la musique dans toutes ses couleurs — entre élégance, puissance et lumière.
**Programme**
* J.Brahms : Danse Hongroise n°5
* W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Sol Maj. K313 – Allegro maestoso
* C.M.Weber/Taffanel : Fantaisie pour flûte sur l’opéra “Der Freischütz“
* G.Fauré : Fantaisie
* F.Mercury/Queen : We are the champions
* J.S.Bach : Aria
* F.Kreisler : Prélude & Allegro
* A.Piazzolla : Libertango
* P.I.Tchaïkovsky : Valse de la belle au bois dormant
* G.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra “La Traviata“
* L.Amstrong : What a wonderful world
* A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’été”
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-06T20:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-06T22:00:00.000+02:00
1
https://musicamefrance.com/concert/concert-nice-ete-classique-queen-vivaldi/
Eglise Saint-François de paule 9, Rue Saint-François de Paule Nice Vieux Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes