Laval-Roquecezière

Concert d’été à Orient

Laval-Roquecezière Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Les Amis de Notre Dame d’Orient ont le plaisir de vous convier à leur concert d’été, dans la magnifique chapelle de Notre Dame d’Orient avec le duo Arch-Anches avec Laurent Jammes à la Trompette et Blandine Piccinini à l’Orgue.

À la suite du concert nous partagerons le verre de l’amitié sur les allées à l’ombre des marronniers..

L’Association propose ce concert avec une libre participation aux frais.

La recette du concert est destinée à l’entretien de la chapelle et des bâtiments du Monastère. .

Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 45 13

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English :

The Friends of Notre Dame d’Orient are pleased to invite you to their summer concert, in the magnificent chapel of Notre Dame d’Orient, featuring the “Arch-Anches” duo with Laurent Jammes on trumpet and Blandine Piccinini on organ.

L’événement Concert d’été à Orient Laval-Roquecezière a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)