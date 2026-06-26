Concert d’été à Orient Laval-Roquecezière
Concert d’été à Orient Laval-Roquecezière dimanche 12 juillet 2026.
Laval-Roquecezière
Concert d’été à Orient
Laval-Roquecezière Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Les Amis de Notre Dame d’Orient ont le plaisir de vous convier à leur concert d’été, dans la magnifique chapelle de Notre Dame d’Orient avec le duo Arch-Anches avec Laurent Jammes à la Trompette et Blandine Piccinini à l’Orgue.
À la suite du concert nous partagerons le verre de l’amitié sur les allées à l’ombre des marronniers..
L’Association propose ce concert avec une libre participation aux frais.
La recette du concert est destinée à l’entretien de la chapelle et des bâtiments du Monastère. .
Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 45 13
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English :
The Friends of Notre Dame d’Orient are pleased to invite you to their summer concert, in the magnificent chapel of Notre Dame d’Orient, featuring the “Arch-Anches” duo with Laurent Jammes on trumpet and Blandine Piccinini on organ.
L’événement Concert d’été à Orient Laval-Roquecezière a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)