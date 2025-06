Concert d’été au Camping des Grands Ansanges Mandeure 27 juin 2025 20:00

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 21:30:00

2025-06-27

Pour clore cette riche saison musicale, les musicien(ne)s de l’Orchestre d’Harmonie et les élèves de l’Ecole de Musique vous donnent rendez-vous

le vendredi 27 juin à 20h au Camping des Grands Ansanges de Mandeure pour un concert d’été en plein air.

Au programme musique de films et de dessins animés, musiques Pop.

Quelques bancs sont prévus pour vous accueillir mais n’hésitez pas à venir avec vos chaises de camping pour plus de confort et vous mettre dans l’ambiance !!

Buvette Petite restauration

RENSEIGNEMENTS

07 80 19 28 93 ou billetterie@ohbm.fr .

camping des grands Ansanges

Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 19 28 93

