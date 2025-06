CONCERT D’ÉTÉ AU MONASTIR DEL CAMP Passa 28 juin 2025 18:00

Lors de ce concert florilège d’été, le Chœur de chambre de Perpignan proposera les plus belles pièces de sa saison musicale 2024 · 2025.

Dans la superbe chapelle du Monastir del Camp de Passa.

Direction Didier Basdevant

Piano Jixing Chen

Violonce…

1809 hammeau du Monastir

Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 10 00

English :

In this summer concert, the Ch?ur de chambre de Perpignan will present the finest pieces from its 2024 2025 musical season.

In the superb chapel of Monastir del Camp de Passa.

Conductor: Didier Basdevant

Piano: Jixing Chen

Violonc…

German :

In diesem Sommerkonzert wird der Ch?ur de chambre de Perpignan die schönsten Stücke seiner musikalischen Saison 2024 2025 präsentieren.

In der wunderschönen Kapelle des Monastir del Camp in Passa.

Leitung: Didier Basdevant

Klavier: Jixing Chen

Violoncello:.

Italiano :

In occasione di questo concerto estivo, la Château de chambre di Perpignan presenterà le opere più belle della sua stagione musicale 2024-2025.

Nella splendida cappella del Monastir del Camp de Passa.

Direttore: Didier Basdevant

Pianoforte: Jixing Chen

Violino:…

Espanol :

En este concierto de verano, la Ch?ur de chambre de Perpiñán presentará las mejores obras de su temporada musical 2024 2025.

En la soberbia capilla del Monastir del Camp de Passa.

Director: Didier Basdevant

Piano: Jixing Chen

Violín:…

