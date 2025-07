Concert d’été avec le chœur Esperanza Monceaux-sur-Dordogne

Concert d’été avec le chœur Esperanza Monceaux-sur-Dordogne vendredi 1 août 2025.

Concert d’été avec le chœur Esperanza

Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Un hymne à la joie et à la solidarité

Livernon, Collonges-La-Rouge, Monceaux-sur-Dordogne, le Choeur Esperanza, ensemble vocal amateur composé d’une trentaine de choristes, vous convie à trois concerts au profit d’associations locales.

Un voyage musical enchanteur, musiques de film, gospels et musique sacrée le répertoire proposé par le Choeur Esperenza promet un voyage musical à travers des genres et des époques. Sous la direction avisée de Cyprien Lepoutre et Nathalie de la Chaisemartin, les choristes vous offriront un moment suspendu hors du temps. .

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine choeur.esperanza@gmail.com

