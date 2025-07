Concert d’été Boisset

Concert d’été Boisset samedi 12 juillet 2025.

Concert d’été

Salle polyvalente Boisset Haute-Loire

Concert d’été organisé par l’Envole des jeunes.

Au programme Boris la guenille et Pepou show

Salle polyvalente Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Summer concert organized by Envole des jeunes.

On the program Boris la guenille and Pepou show

German :

Sommerkonzert, organisiert von l’Envole des jeunes.

Auf dem Programm stehen Boris la guenille und Pepou show

Italiano :

Concerto estivo organizzato dall’Envole des jeunes.

In programma lo spettacolo di Boris la guenille e Pepou

Espanol :

Concierto de verano organizado por Envole des jeunes.

En el programa Boris la guenille y Pepou show

L’événement Concert d’été Boisset a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron