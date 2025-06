Concert d’été de chant choral Sélestat 28 juin 2025 20:00

Bas-Rhin

Concert d'été de chant choral Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin

Samedi 2025-06-28 20:00:00

2025-06-28

Concert avec plateau en faveur d’une association

La chorale Sélest’s A Coeur Joie de Sélestat invite le Choeur mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim a partager un concert, avec une panoplie de chants populaires, canons, gospel, negro spiritual, français, suédois, italiens, anglais pour sceller leur plaisir commun le chant. Les chants seront interprétés en deux parties, sous la direction de Lucas SAPONE et Bruno SPERANZA.

L’entrée est libre, un plateau recueillera les participations au profit de la Maison du Pain de Sélestat. 0 .

Place du Marché Vert

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 41 43 14 simone.kellerbauer@orange.fr

English :

Concert with tray in aid of a charity

German :

Konzert mit Bühne zugunsten eines Vereins

Italiano :

Concerto con vassoio a favore di un ente di beneficenza

Espanol :

Concierto con bandeja a beneficio de una organización benéfica

