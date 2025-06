concert d’été de la Muso Maianenco route de Saint Rémy de Provence Maillane 6 juillet 2025 20:30

Bouches-du-Rhône

concert d'été de la Muso Maianenco Dimanche 6 juillet 2025 de 20h30 à 22h.

route de Saint Rémy de Provence Mas du juge Maillane Bouches-du-Rhône

Dimanche 2025-07-06 20:30:00

2025-07-06 22:00:00

2025-07-06

Concert d’été de la Muso Maianenco

Concert d’été de la Muso Maianenco.

Cet événement exceptionnel se tiendra dans le cadre enchanteur du Mas du juge à Maillane à 20h30.

Sous la direction de Joseph Lillamand et de Élisabeth Colineau.



La Muso Maianenco vous proposera un voyage musical à travers un répertoire riche et varié.



Venez vibrer au son des mélodies enchanteresse et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

route de Saint Rémy de Provence Mas du juge

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 64 55 38 brelsuppo@yahoo.fr

English :

Muso Maianenco summer concert

German :

Sommerkonzert der Muso Maianenco

Italiano :

Concerto estivo di Muso Maianenco

Espanol :

Concierto de verano de Muso Maianenco

